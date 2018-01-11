Trabzon'da polislerden ALS tedavisi gören Eren'e sürpriz ziyaret

Fatih TURAN/MAÇKA(Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Maçka ilçesindeki hastanede, motor nöron hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) tedavisi gören Eren Emir (14), telefonla \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak çok sevdiği polisleri ziyaret etmek istediğini ancak, hastalığının buna elvermediğini söyledi. Bunu üzerine polis ekipleri, sürpriz yaparak Eren\'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde bir süredir ALS tedavisi gören Eren Emir, cep telefonuyla 155 Polis hattını arayarak karşısına çıkan memura, polisleri çok sevdiğini, bir polis merkezini ziyaret etmeyi çok istediğini ancak hastalığı nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini anlattı. Eren\'in sözlerinden etkilenen polis memuru, durumu amirlerine anlattı. Konuyla ilgili kısa sürede harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis ekipleri, Eren\'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek hayalini gerçekleştirdi. Eren ile polisler birlikte anı fotoğrafı da çektirdi.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ ALDI

Polislerce sosyal medyada yayımlanan ziyaret fotoğrafları, kısa sürede binlerce takipçi tarafından paylaşıldı, övgü aldı.



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