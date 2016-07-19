Trabzon'da polise silahlı saldırı; 3 şehit, 6 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde yol güvenliğini sağlayan polise ormanlık alandan açılan ateş sonucu 3 polis şehit oldu, 5 polis ile 1 sivil de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Maçka - Gümüşhane yolu üzerinde, Gümüşhane tarafından gelen araçları kontrol amacıyla yol kenarında park halinde duran polis aracı ile minibüse, bugün saat 08.30 sıralarında ormanlık alandan teröristler tarafından roketli saldırı yapıldı. Saldırganlar sonrasında otomatik silahlarla ateş açıp, el bombaları attı.

Saldırı sırasında araçlarda ve çevresinde bulunan 5 polis memuru yaralandı. Açılan ateşe polis memurları karşılık verdi. Hızla olay yerine takviye polis ve jandarmaekipleri sevkedildi. Yaklaşık bir saat süren çatışmanın ardından teröristler ormanlık alanın içlerine doğru kaçtı.

Polis aracının altında patlamamış bir el bombası bulunduğu belirtildi.

Silahını alan vatandaşların, ormanlık alana kaçan saldırganları yakalamak için polise yardıma koştu.

Çatışma sırasında çevreden geçerken, kurşunların isabet ettiği bir dükkanın kırılan cam parçaları 28 yaşındaki Duygu Şeker’in koluna ve boynuna isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yaralı polisler ile Duygu Şeker hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye takviye ekip ve ambulanslar sevk edildi.

Farabi Hastanesi de yaralılar için kan anonsu yaptı. Trabzon Emniyet Müdürü Murat Köksal da, olay yerine gelerek bilgi aldı.