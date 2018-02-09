Trabzon'da polis okulu öğrencilerinden Afrin mesajı

TRABZON, (DHA)- TRABZON Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri hep bir ağızdan Afrin şiiri okudu. Kayda alınan şiir okuma görüntüsü sosyal medyada ilgi görüyor.

Trabzon POMEM öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin Harekatı’na destek amacıyla yazılan bir şiiri hep bir ağızdan okudu. Kayda alınan öğrencilerin şiir okuduğu görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görüyor.Şiir şu düzeleri şöyle:

Trabzon’dan Afrin’e, bizden selamlar olsun

Afrin’deki yiğitler, Allah sizi korusun

Biz Trabzon POMEM’iz, tek gayemiz vatandır

Bizim tek düşmanımız vatanını vatandır

Başkomutan emretti Afrin’e giriyoruz

Vatan hainlerini tarihten siliyoruz

Osmanlı torunu yola çıktı geliyor

Asla boyun eğmedi tarih bunu biliyor

Tarihlere not düşen bakın bu şanlı Türk’tür

Kulak verin reise dünya beşten büyüktür

Bütün şer odakları silinmesi yakındır

Sefer bizim ey dostlar zafer de Allah’ındır



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