Trabzon'da pistten çıkan uçak, denize 25 metre kala durdu (3)- Yeniden

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Muhammet KAÇAR- Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı, denize 25 metre kala yamaca saplanıp durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebat, sorunsuz bir şekilde kurtarıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ile 6 mürettebatı hiçbir sorun yaşanmadan tahliye etti.

Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

VALİ YAVUZ: YARALI YOK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Kazanın oluş nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Yavuz, “Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Yaralımız yok. Tedbir olarak hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok\" dedi.

KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME BAŞLATTI

Ankara-Trabzon seferini yapan PC 8622 sefer sayılı Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, sağa dönüş yapması gerekirken hız alarak sola doğru dönüş yaptı. Pistin kuzey tarafından yamaçtan denize yönelen uçak, iniş takımlarının balçığa dönüşen toprağa saplanması üzerine denize yaklaşık 25 metre kala durdu.

Olaydan sonra uçak halatla sabitlenerek denize kaymaması için de önlem alındı.

Bu sabah bölgeye gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi inceleme başlattı. Uçak ve Havalimanında inceleme yapan ekip kazayla ilgili rapor hazırlayacak. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, telefonla aradığı Trabzon Valisi Yücel Yavuz dan bilgi aldı. Vali Yavuz da beraberinde bir ekiple Sahil Güvenlik teknesi ile açıldığı denizden incelemelerde bulundu.

YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Olay sırasında uçakta bulunan yolculardan Fatma Gördü, o anları anlattı. Uçağın inişi sırasında büyük bir gürültü duyduklarını anlatan Fatma Gördü, \"Bir anda savrulduk. Uçak ön tarafa çakıldı, arka taraf havaya kalktı. Herkes paniğe kapıldı\" dedi.

Bir başka yolcu ise inişin ardından olayın bir anda yaşandığını, nasıl olduğunu anlayamadıklarını, korktuklarını söyledi.

PİST SABAH UÇUŞLARA AÇILDI

Bu arada olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı, bugün saat 09.00\'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı.

Trabzon- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait uçak, Trabzon Havalimanı\'ndan havalandı. Uçağın sabah saat 06.00\'da yapması gereken sefer bu uçuşla 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşmiş oldu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamımda 2 pilot ve 4 mürettebatın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan Trabzon Havalimanı\'nda pistten çıkan uçağın üzerinde drone uçurulması ile ilgili de ayrıca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Havalimanının uçuşlara açıldığı sırada gerçekleşen drone uçuşu ile ilgili tespit yapıldığı belirtildi.

KURTARMA PLANI HAZIRLANIYOR

Trabzon Havalimanı’nda olayla ilgili \'kriz merkezi\' oluşturuldu. Kriz merkezi, pist başında yamaçta kalan uçakla ilgili kurtarma planı hazırlıyor. Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için tedbir alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor Denize kaymaması için halatla sabitlenen uçak için bölgeye ağır tonajlı vinçler çağrıldı. Vinçler yardımıyla uçağın piste çekilerek hangara alınması planlanıyor. Uçakta kalan yolcuların valizleri de tehlikeli olabileceği değerlendirilerek alınamadı. Uçağın piste çekilmesinin ardından yolcu valizleri alınacak.

HAVALİMANINA GELDİLER

Trabzon Havalimanına paralel uzanan Karadeniz Sahil Yolu’nda araçlarını durduran sürücüler pisti üst bölgeden gören kaldırım ve üst geçitler üzerinden uçağı görmeye çakışıyor. Havalimanına gelen çok sayıda kişi cep telefonları ile uçağı görüntülüyor.

TADİLATA ALINMIŞTI

Trabzon Havalimanı, Kasım ayında iyileştirme ve pist genişletme çalışması için tadilata alınmıştı. Devlet Hava Meydanları İdaresi tarafından ihale edilen pist genişletme ve iyileştirme çalışmaları 2’nci etabı kapsamında havalimanı saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında uçuşlara kapatılmıştı. Pist, yapılan iyileştirme ve tadilat çalışmalarının ardından yeniden hava trafiğine açılmıştı.

KTÜ’LÜ PROFESÖR HAVALİMANINDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atakan Aksoy, Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu tür kazaların önlem alınmaması halinde yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Aksoy, “Havaalanı kaplamasının kuzey kesiminde yer alan zemin sathının darlığından ve şeve olan komşuluğundan dolayı bu tür kazalar yaşanabilir. Bu nedenle acil önlem alınmalıdır. Bölgenin yağışlı bir bölge olması dolayısıyla dolguda olan alanların dolgu mekanik analizlerinin yapılması, havaalanı kaplamasını da içine alabilecek şev kaymalarının olmaması için gerekli çalışmalar yürütülmelidir” dedi.

‘İKİNCİ PİST YAPILMALI’

Trabzon Havalimanının şu aşamada bir pist ile hizmet verdiğini ifade Prof. Dr. Aksoy, şunları söyledi:

\"Uzun zamandan bu yana hizmet veren Trabzon Havaalanı asfalt kaplamasının mühendislik bozucu gerilmeleri olan su hasarı, tekerlek izi, düşük sıcaklık çatlaması, yorulma gibi bakımlardan irdelenmesi gerekmektedir. Eğer Trabzon Havalimanı asfalt kaplamasının yeniden yenilikçi bir asfalt kaplama ile kaplanmaması durumunda Trabzon Havalimanı önemli bir süre hizmet veremez duruma dönüşür ki bu durum son derece önemli görülmektedir. İkinci pistin yapımı hızlanmalı. Trabzon\'un gelişme trendi ve açılım noktaları düşünüldüğünde ikinci pistin inşası ve alan modernizasyonu ivedi ele alınmalıdır. İkinci pistin, asfalt kaplamaların kenarlarındaki geometrik genişlik kriterleri de dikkate alınarak daha büyük açıklıklarda olmak üzere dolgu çalışmaları yürütülmelidir.İkinci pistin varlığı birinci pistin bakım ve onarım noktalarında önemli bir avantaj sağlayacağı ileriki süreç için önemlidir.\"



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