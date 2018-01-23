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Yaşam

Trabzon'da pistten çıkan uçak bir daha uçmayacak

Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın hizmet dışı olmasına karar verildi

23 Ocak 2018 23:05

Trabzon Havalimanı'na inişi sonrası pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın 'kal' yani hizmet dışı olmasına karar verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin çalışması sonrası vinçlerle bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir alana çekilen uçakta yapılan incelemeler tamamlandı.

Habertürk’ten Gökhan Artan'ın haberine göre sağ motoru koparak denize uçan ve sol motoru da toprağa saplanan uçağın gövdesinde de burkulmalar olduğu tespit edildi. Uçağın gerek bakım maliyetlerinin yüksek olması, gerekse TrabzonHavalimanı'nda bu çaplı bir bakım için gerekli hangarın olmaması nedeniyle 'kal' yani hizmet dışı olmasına karar verildi.

Üzerindeki kullanılabilecek parçaların sökümün ardından hurdaya ayrılacak uçağın parçalanabileceği ya da eğitimamaçlı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

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