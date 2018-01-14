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Trabzon'da pisten çıkan uçak için kurtarma çalışması başlatıldı (2)

UÇAK DENİZDEN GÖRÜNTÜLENDİ Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor

14 Ocak 2018 13:26

UÇAK DENİZDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.
Pisten çıkarak toprağa saplanan uçak, DHA tarafından denizden görüntülendi. Kaza yapan uçağın pistin alt kısmındaki dik yamaçta denize yaklaşık 25 metrelik mesafe kala durduğu görüldü.
Uçağın bulunduğu toprak zeminde etkili olan yağış sonrası kayma ihtimaline karşın alınan önlemler artırıldı. İş makinelerinin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, kaza kırım ekipleri de kazaya ilişkin incelemelerde bulundu.
Bu arada uçuşa kapatılan havalimanı sabah saat 09.00\'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı. Trabzon-İstanbul seferleri Pegasus Havayolları\'na ait uçak Trabzon Havalimanı\'ndan havalandı.  Uçağın sabah saat 06.00\'da yapması gereken sefer bu uçuşla 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşmiş oldu.

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