Trabzon'da pisten çıkan uçağı, büyükşehir belediyesi istiyor

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 13 Ocak’ta Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra çıkarılan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağını sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması için Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dan istediklerini söyledi.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcusu ile 6 kişilik mürettebatı, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın, hazırlanan raporlarla tekrar uçurulabilecek düzeye yükseltilemeyeceği yönünde bilgi alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkililerince, uçağın kentte uygun alanda kullanılması için hava yolu şirketinin yöneticileriyle temas kuruldu.

\'KONUYA SICAK YAKLAŞTILAR\'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, uçağı belirlenecek uygun bölgeye koyup, kütüphane olarak ya da sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dan istediklerini söyledi. Ali Sabancı’nın da uçağın Trabzon’da kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini belirten Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:

“Pegasus Hava Yolları Başkanı Sayın Ali Sabancı ve firma yetkilileri, ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar. Fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu ve mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu da olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceklerini ifade ettiler. Uçağı Trabzon’a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıkları, bu konuda gayret göstereceklerini ve talebimizi değerlendirip sonucunu bizle bildireceklerini söylediler. Böyle sosyal bir sonuçla birlikte bu üzücü hatıranın etkisinin azaltılması ve şehrin kuşaklarına, kültürü ve sanatına hizmet eden bir mekan haline getirilmesinin iyi olacağını düşünmekteyiz. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak en başta itfaiyemizle daha sonraki süreçte bütün iş makinelerimiz ve teknik imkanlarımızla yolcularımızın oradan bir an önce çıkarılıp kurtarılması, sonra uçağın çekilip çıkarılması için gayret göstermeyi sürdürdük.”

\'TALEBİ DEĞERLENDİRİP SONUCU BİLDİRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER\'

Uçağın yeniden uçurulamayacağı yönünde aldıkları bilgi üzerine hava yolu şirketinden uçağı istediklerini anlatan Başkan Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

“Pegasus Havayolları’nın hem yönetim kurulu başkanı hem genel müdürü hem diğer ekiplerinin şehrimizi ziyaret etmeleri; yolcularımıza, şehrimizin mülki idarecilerine, yöneticilerini ziyaret etmelerinden memnun olduk. Hava yollarının kayan yerden çekilen uçağın hazırlanan raporlarla birlikte tekrar uçabilecek düzeye yükseltilemeyeceğini 24 Ocak tarihi ile bilgi edildik. Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Genel Müdür Mehmet Tevfik Nane ile irtibat kurarak seferlerden çekilecek uçağın Trabzon şehrine bedelsiz hibe edilmesi ile birlikte büyükşehir belediyesi olarak konuşlandıracağımız bir bölgede evlatlarımızın, gençlerimizin kütüphane olarak da istifade edecekleri bir güzel kültür yapısı haline getirilebilmesini teklif ettik. Onlar da ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar. Fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu, mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceğini ve uçağı Trabzon’a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıklarını ve bu konuda gayret göstereceklerini, bu talebi değerlendirip sonucunu bizlere bildireceklerini söylediler.”

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