Trabzon'da otomobil fiyatına tavuk ve horoz satıldı

Fatih TURAN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Maçka İlçesi\'nde Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği\'nin ev sahipliğinde yapılan müzayedede 400 farklı tür tavuk ve horoz satışa çıkarıldı. Müzayedede \'Light Brahma\' cinsi 6 aylık horoz ve tavuk 30 bin 461 liraya alıcı buldu.

Türkiye’nin farklı yerlerinden getirilen kanatlı hayvanlar, Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği’nin Maçka İlçesi\'nde düzenlediği müzayedede görücüye çıktı. İlçede bir restaurantta Afyonkarahisar, Antalya, Kayseri, Adana, Van, Ardahan, İstanbul, Bursa, İzmir ve Amasya gibi birçok ilden gelen üreticiler tarafından yetiştirilen tavuk ve horozlar müzayede ile satışa çıkartıldı. Fiyatları 300 liradan başlayan ve 2 bin liraya kadar çıkan süs tavuklarını alabilmek için üreticiler birbiriyle yarıştı.

KIYASIYA MÜZAYEDE

Müzayedede \'Light Brahma\' cinsi 6 aylık horoz ve tavuk ise yoğun ilgi gördü. Dernek üyesi 2 üretici arasında uzun süren müzayedeye, diğer katılımcılar da destek olmak amacıyla fiyata katkı sağladı. Kıyasıya geçen müzayedede Afyon Süs Tavukları Derneği üyesi Adem Çeliktaş, Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Er\'e ait \'Light Brahma\' cinsi tavuk ve horozu 30 bin 461 liraya satın aldı. Müzayededen elde edilen gelir de Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği’ne bağışlandı. Müzayedeyi takip eden gazeteciler de aralarında topladığı bir miktar parayla açık artırmaya katkı sağlaması, kalabalık tarafından alkış aldı.

\'SICAK DOSTLUKLAR PEKİŞİYOR\'

Trabzon\'da ilki düzenlenen müzayedede konuşan Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Federasyon Başkanı Ömer Kılıçoğlu, etkinlikleri sayesinde dostluları pekiştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Bu iş artık tavuk sevgisini aştı. Buraya gelen insanların hiçbiri artık ne tavuk almaya ne de satmaya geliyor. Burada sıcak dostluklar pekişiyor. Herkes bu organizasyonla bir araya geliyor. 205 yılında başladığımız bu macerayı bugün 2017 Avrupa Konfederasyonuna katılımla taçlandırıyoruz. İlk uluslararası fuarımızı da Ocak ayında düzenleyeceğiz. Bu konuda seminerler düzenliyoruz. Dünyanın en iyi hocalarını ülkeye getirerek seminerler ve eğitimler veriyoruz. Her geçen gün camiamızdaki çıta bir üst seviyeye ulaşıyor. Bugün Trabzon bunu en güzel örneğiyle sergilemiş durumda.\"

Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Er ise, organizasyonu kentte ilk kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, \'kanatlı sevdası\' adı altında güzel bir ortam ve birliktelik olduğunu söyledi. Etkiliğe yoğun ilgi gösteren üreticiler satış sonrası rekor kırılan rakam için \"Otomobil fiyatına tavuk satıldı. Helal olsun. Bu sevda başka sevda\' şeklinde yorumlarda bulunması dikkat çekti.

Müzayedeye daha sonra diğer hayvanların açık artırma ile satışına devam edildi.



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