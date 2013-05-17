Trabzon'da ÖSO bayrağı gerginliği

Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Bayrağı asılı bulunan Suriye standı önünde protesto gösterisi yapmak isteyince gözaltına alındı.

6'ncı Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında Trabzon Atatürk Alanı'nda kurulan standlarda bir çok ülkeden öğrenciler, yöresel kıyafetlerini sergilemeye ve ülkelerini tanıtmaya başladı. Bu sabah başlayan etkinlikte Suriye standına asılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları kriz çıkarttı. Etkinlik alanına ellerinde Türk bayrakları ve "Trabzon'da terörist istemiyoruz" sloganlarıyla gelen Türkiye Gençlik Birliği ve İşçi Partisi'ne üye bir grup, organizasyonda Suriye devletinin egemenlik haklarının ihlal edildiğini ve isyancıların bayraklarının Suriye bayrağı yerine asıldığını ileri sürerek protesto gösterisi yapmak istedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ömür Avcı ve Osman Şişko'nun haberine göre, bu sırada olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri 12 kişilik grubu gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Olayın ardından polis ekipleri Suriye standı önünde güvenlik önlemi aldı.