Trabzon'da öpüşenlere kızan turizmci, gölü ikiye ayırdı!

Trabzon'daki Sera Gölü kenarında dinlenme tesisi işleten bir turizmci, çiftlerin kiraladıkları sandallarla saklı alanlara gelip öpüşmelerini engellemek için gölün iki yakası arasına çelik tel çekti.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü, öpüşen çiftleri görüp öfkelenen turizmci Gürbüz Özkan'nın gerdiği çelik telle ikiye ayrıldı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, çelik tele bir de sal bağlayan Özkan, “Özellikle akşam saatlerinde göl üzerinde sandallarla gezinti yapanlar, benim tesisimin kenarındaki gözden uzak yerlere gelerek öpüşüyorlar. Benim evim, ailem, çocuklarım burada. Bunun önüne geçemeyince böyle bir tedbir aldım” dedi.

Yıldızlı Belediye Başkanı Yahya Tarakçı ise olayı yeni duyduğunu ve araştırıldığını ifade etti.