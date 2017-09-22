Trabzon'da nükleer silah maddesi yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir araçta yapılan aramada nükleer silah yapımında kullanıldığı belirtilen 600 gram sezyum maddesi ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine Giresun'dan Trabzon yönüne giden aracı durdurarak arama yaptı. Aramada aracın bagaj kısmında kutu içerisinde üzerinde 'tehlikeli kimyevi madde' yazan, pamuklara sarılı halde 2 tüp buldu.

TAEK'ten yardım istendi

Ekipler tüplerin ne olduğunu anlamak için Türkiye Atom Enerji Kurumu'ndan (TAEK) yardım istedi. Bunun üzerine içerisindeki maddenin tespiti için tüpler TAEK’e ulaştırıldı.

TAEK tarafından yapılan incelemeler sonucu söz konusu tüplerin nükleer silahlarda kullanılan sezyum kimyevi maddesi olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen 600 gram sezyum maddesinin Türkiye'de son dönemlerde ele geçirilen en yüksek sezyum miktarı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili araçta bulunan S.Y.Ç. ve E.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.