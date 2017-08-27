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Trabzon'da 'namus' cinayeti

Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) – TRABZON’a bayram tatili için gelen 29 yaşındaki Cesur Duman, kendisini ağabeyinin eşini kaçırmakla suçlayan 18 yaşındaki Bayram Yaman tarafından bıçaklanarak öldürüldü

27 Ağustos 2017 14:25

Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) – TRABZON’a bayram tatili için gelen 29 yaşındaki Cesur Duman, kendisini ağabeyinin eşini kaçırmakla suçlayan 18 yaşındaki Bayram Yaman tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay saat 23.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi, Taşbaşı mevkisindeki bir otelin önünde meydana geldi. Ağrılı olan ve Trabzon’da yaşayan Bayram Yaman, ağabeyi Aykut Yaman’ın eşi 27 yaşındaki Saliha Yaman’ı internet üzerinden kandırarak kaçırdığını öne sürdüğü Cesur Duman’a ulaşarak konuşmak istedi. Akrabalarını da yanına alarak, Cesur Duman\'ın kaldığı otelin önüne gelen Yaman ailesi bireyleri ile Cesur Duman arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Yaman iddiaya göre cebinden çıkardığı bıçakla Cesur Duman’ı bıçakladı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaranan Cesur Duman kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yeri incelemelerinin ardından Duman\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de çevredeki işyeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
İncelemelerde cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli Bayram Yaman ve yakınları kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunda işlediği suçu kabul eden Bayram Yaman çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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