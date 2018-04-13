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Trabzon'da muhasebeci otomobilinde ölü bulundu

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Erhan C

13 Nisan 2018 14:45

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'un Ortahisar ilçesinde Erhan C. (34), otomobil içerisinde kalbinden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Bir kamu kurumunda muhasebeci olan Erhan C.\'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Olay, sabah saatlerinde 100\'üncü Yıl Parkı karşısı, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Temizlik çalışması yapan belediye görevlileri yol kenarındaki cepte park halinde 61 KS 205 plakalı otomobilde hareketsiz duran birini fark etti. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Erhan C.\'nin kalbinden tabanca ile vurulmuş halde ölü olduğunu belirledi. Tabancanın içinde bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından incelendi. Cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıan Erhan C.\'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erhan C.\'nin bir kamu kurumunda muhasebesi olduğu öğrenildi. 

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