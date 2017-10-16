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Trabzon’da moda rüzgarı yıldızlar geçidine dönüştü

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, Forum Fashion Week kapsamında ünlü isimlerin katılımıyla markaların Sonbahar- Kış koleksiyonu defilesi yapıldı

16 Ekim 2017 14:12

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, Forum Fashion Week kapsamında ünlü isimlerin katılımıyla markaların Sonbahar- Kış koleksiyonu defilesi yapıldı. Ünlü modellerin boy gösterdiği etkinlik yıldızlar geçidine dönüştü.
Forum Trabzon, Forum Fashion Week kapsamında bir dizi renkli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler kapsamında alışveriş merkezinde oluşturulan platformda markaların Sonbahar- Kış koleksiyonu defilesi yapıldı. Irmak Atuk ve Ece Begüm Yücetan, podyuma çıkarak markaların yeni sezon koleksiyonları tanıttı. Çok sayıda kişinin ilgiyle izlediği defilede bazı moda severler de cep telefonu kameralarıyla video çekimi yaptı.
\'BİZE HER YER TRABZON\'
Defile ardından Sinan Akçıl, ‘Yüzyılın Aşkı’, ‘Tabi Tabi’ ve ‘Şarttır’ gibi şarkılarıyla mini konser verdi. Akçıl sahneye Trabzonspor kaşkolü ile çıkarak hayranlarına sürpriz yaptı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Akçıl “Bize her yer Trabzon” diyerek alanı dolduranları selamladı. Akçıl’ın şarkılarına çevredeki kalabalık da eşlik etti.
TRABZON’UN EN ŞIKLARI
Forum Trabzon’da moda dünyasının ünlü isimlerinden Neslihan Yargıcı, Cemil İpekçi ve Şenay Akay’ın jüri koltuğunda oturduğu \'En Şık Kim?\' yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Zehra Yılmaz birinci, Tuğba Ural ikinci, Selinay Atalar da üçüncü seçildi. Hale Gül Malkoç ve Arzu Çınar ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Cem Özer’in renkli sunumuyla gerçekleştirilen yarışmada derece elde eden isimler sürpriz hediyeler de kazandı.

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