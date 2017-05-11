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Yaşam

Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın

Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı

11 Mayıs 2017 13:34

Trabzon'da mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre olay, Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi.

Sabah 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, OSB'nin çevresini yoğun duman kapladı.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları başlattı. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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