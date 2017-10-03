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Trabzon’da minarenin yıkılma anı kamerada

Fatih TURAN/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya İlçesi'nde bulunan tarihi Büyük Mahalle Kesli Camii’nin yıkılma tehlikesi bulunan minaresi vinç yardımıyla yıkıldı

03 Ekim 2017 15:58

Fatih TURAN/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya İlçesi\'nde bulunan tarihi Büyük Mahalle Kesli Camii’nin yıkılma tehlikesi bulunan minaresi vinç yardımıyla yıkıldı. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minarenin yıkılma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Büyük Mahalle’deki tarihi Büyük Mahalle Kesli Camii’nde başlanan onarım çalışmalarında camii minaresinin yıkılma tehlikesiyle bulunduğu tespit edildi. Tespit doğrultusunda camii derneğince tehlike arz eden minarenin yıkılarak yenisinin yapılması kararı alındı. Bunun üzerine yıkım çalışması başlatan yöre sakinleri ve dernek yetkilileri yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minareyi, vinç yardımıyla çevresinde oluşturulan güvenli alana devirdi. Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek yıkılması sağlanan minarenin yıkılma anı da çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.  Bazı kişiler de yıkım anını sosyal medya hesaplarından canlı yayınla takipçileri ile paylaştı. Sosyal medyada da sık paylaşılan yıkıma ait görüntülerde minarenin saniyeler içersinde enkaza döndüğü görüldü.

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