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Trabzon’da Milli Piyango’da '61 milyon' heyecanı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, Milli Piyango bayilerine akın etti

29 Aralık 2017 16:06

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, Milli Piyango bayilerine akın etti. Trabzonlular, büyük ikramiye miktarının kentin plaka koduyla aynı olmasından dolayı biletlere bu yıl daha fazla ilgi gösterdi.
Trabzon’da büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin çoğu tükendi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da bilet satışlarına olan ilgi hayli fazla olurken vatandaşlar özelikle 61 milyon olan büyük ikramiyenin kentin plaka koduyla benzerlik yaşaması nedeniyle ayrı bir heyecan yaşıyor. ‘Bize her yer Trabzon’ sloganından yola çıkan bazı vatandaşlar bilet gişelerinde ‘Bize Milli Piyango da Trabzon’ esprisinde bulundu. Bu yıl ki büyük ikramiyenin Trabzon’a çıkmasını bekleyen kent sakinleri zengin olma hayali ile adeta biletlere akın etti.
Şehirde özellikle başı 61 ile başlayıp 61 ile biten binlerce biletin de tükendiği belirtildi. Bileten alan vatandaşlar “61 milyonu 61 numaralı biletle 61 plakalı Trabzon’da arıyoruz” yorumunda bulunarak şanslarını denedi.

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