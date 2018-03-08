Trabzon'da kiliseye silahlı saldırı düzenlendi

Trabzon'da bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Önceki gün akşam saatlerinde yaşanan saldırının 40 yaşlarında bir erkek tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, ilahlı saldırı akıllara, şubatta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Santa Maria Kilisesi’nin yakılmak istenmesi olayını getirdi. Kilise cemaatinin, yetkililerin konuya ciddi yaklaşmaması nedeniyle benzer olayları polise bildirmeme kararı aldığı öğrenildi.

Bu tip saldırılar ardından polisin olay yerine çok geç geldiğinden yakınan Kilise mensupları, cemaatin inancının gereği olan ibadetlerini yerine getirmekte zorlandığını belirtti. Saldırı girişimlerini polise bildirmeme kararı aldıklarını söyleyen cemaat üyeleri, BirGün’e şunları anlattı: “Polise şikâyet ettiğimiz zaman payımıza azar düşüyor ve saldırılar daha artıyor. Kilise saldırıya uğruyor ancak kilise ve kilise topluluğu suçlu görülüyor. Santoro’nun öldürülmesinden sonra saldırıların en yoğun olduğu bir dönem yaşanıyor.”



Yetkililerin kendilerine mezar yeri dahi vermediklerini ifade eden topluluk, bu yöndeki taleplerinin ise “Müslümanlara bile mezar yeri bulamıyorken Hıristiyanlara nasıl bulalım” sözleriyle geri çevrildiğini dile getirdi. Kilisenin yaşadığı sorunları iletecek bir makam ve yetkili bulamamaktan yakınan topluluk üyeleri, “Kiliseyle ilişkiye girmek istemiyorlar. Ne kiliseye yaklaşıyorlar ne de kendilerine yaklaştırıyorlar. Bu durum yıllardır bu şekilde devam ediyor” diye konuştu.