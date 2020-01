Trabzon'da katı atık bertaraj tesisi protestosu

Selçuk BAŞAR/ARAKLI(Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Araklı ilçesinde eski bir taş ocağı alanına kurulması planlanan katı atıktan enerji üretilecek tesise, bölgede çöp depolanacağını öne süren yöre sakinleri tepki gösterdi. 7 köyün ortasında bulunan alanda bir araya gelen ilçe sakinleri, projeyle bölgede heyelanların tetikleneceğini öne sürdü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise bölgede vahşi çöp depolama yapılmayacağını, katı atıktan enerji üretecek tesis kurulacağını belirtti.

Araklı\'nın Taşönü Mahallesi\'nde eski taş ocağının bulunduğu 243 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste, Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR\'larla taşınacak katık atıklar bertaraf edilerek enerji üretilecek. Bölgede 7 köyün ortasında bulunan alanda çöp depolanacağını öne süren ilçe sakinleri, tesisin kurulacağı alanda toplanarak projeye tepki gösterdi.

\"RİSKLER YERİNDE ARAŞTIRILMALI\"

Ellerinde \'Çöpten değil turizmden beslen\', \'Yeşilime dokunma\' ve \'Heyelana sebep değil engel olun\' yazılı dövizler taşıyan kalabalık adına konuşan İbrahim Hakkı Çebi, tesis yapılması planlanan alanın bir riski barındırdığını öne sürerek şunları söyledi:

\"Bu cennet alanda katı atık bertaraf tesisi kurulmak isteniyor. Yaptığımız araştırmada bu tesisin 5 kilometrelik alanda ölüm kusacağını gördük. Dolayısıyla çekincelerimiz var. Bu tesisin buraya kurulmasını istemiyoruz. Burası heyelanlı bölge, fay kırıkları gözlenmekte. Yapılacak her hangi bir titreşimde bu yarıkların büyüyeceği ve heyelanın olacağı bir kaçınılmaz olacaktır. Geçmişte bu yaşandı. Burada bu yapılaşma ile hem heyelan tetiklenecek hem de insanlar yok olacak. Bunu iddia ediyoruz. Bu bir vebaldir. Gelecekte bu vebale insanlar ortak olmamak için burada toplandılar. Buraya gelin burada riskleri araştırın.\"

\"MÜCADELEMİZ SÜRECEK\"

Konuyla ilgili hukuki sürecin de başlayacağını belirten ve mücadelelerinin süreceğini kaydeden Çebi şöyle konuştu:

\"Bunca nüfus burada yok sayılıyor. Evinizin bahçesine böyle bir kanser saçan atığın dökülmesine razı mısınız? Bu \'hayır\' cevabı yeterlidir. Konuya ilişkin hukuki mücadeleyi de başlatmak için yöre halkımız kararlıdır. Yazışmalar sürüyor. 15 Temmuz\'u yaşadık. Burada insanlar, onların yakınları 15 Temmuz\'da tanka, mermilere siper oldu. Ama an gelecek iş makinelerine karşı da siper olacaklardır. Mücadelemiz sürecek. Bizi görmelerini bekliyoruz. Halk güçlüdür. İnsanlar mağdur olmamak için bir aradadır. Ben kardeşimi kansere verdim. Çevre insanları cezalandırılmak isteniyor. Taş ocağında biz bu bedeli ödedik. Bir yerde kurtulduk derken ikinci kez cezalandırılmayı hak etmiyoruz. Daha uygun alanlara bu tesisler kurulabilir.\"

BAŞKAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yapımı planlanan katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi ile ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu alana yakın yerleşim yeri olmadığını ifade eden Gümrükçüoğlu, iddia edildiği gibi bölgede heyelan riski bulunmadığını ve dünyada en son gelişen teknoloji ile tesisi inşa edeceklerini söyledi. Tesiste katı atıktan enerji üretileceğini, böylece katı atıkların yüzde 10\'unun kalacağını, kalan atıklardan da asfalt üretileceğini kaydeden Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

\"Bölgeyi de çok iyi bilen biriyim. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bizim bütün ilçelerimiz, bütün mahallelerimiz hizmetkârı olduğumuz, oralardan biri olarak kendimizi kabul ettiğimiz vatanımızdır. Hiçbir bölgemizi öbüründen daha farklı addediyor değiliz. O bölge heyelanlı saha değildir. Bir düşünün ki 340 bin metrekare içinde, 50 bin metrekare alanda katı atık tesisi yapılacak olsa, o tesis nasıl yerleşim yerlerine yakın olabilir ki? Orada her türlü çalışma sadece bizim tarafımızdan değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın İl Müdürlüğü tarafından, Valiliğimizin Yatırım İzleme Birimi tarafından, TRABRİKAB\'ın mühendisleri tarafından yapılmıştır. 340 bin metrekare tapulu Trabzon Büyükşehir Belediyesi alanı içinde bulunan bu mekanda yerleşim alanlarına bir yakınlık yoktur. Ben her vatandaşımın her düşüncesine saygılıyım. Her düşünceye hürmet gösteririz, ortak aklın, tekniğin, bilimin ortaya koyacağı verilere dayalı bir metodun uygulanmasına devam ederiz.\"

\"SON TEKNOLOJİ TESİS YAPACAĞIZ\"

Doğayla dost bir tesis kurulacağını vurgulayan Başkan Gümrükçüoğlu, şöyle dedi:

\"Doğaya dost olan bir katı atık ve enerji tesisi yapacağız. Bizim Trabzon olarak en önemli gerekliliklerimizden birisi ne? Katı atığımızı tabiatı zedelemeden giderebilmek, ondan enerji üretebilmek. Bunu yapmayacaksak o zaman hiç katı atık üretmemiz lazım. Olduğumuz yerde duralım. Evlerimiz birer atık deposu haline gelsin. Olur mu? Bu imkânsız bir durum. O zaman ne yapmamız lazım? Katı atıklarımızı bir arada derdest etmemiz lazım. Katı atıktan nasıl enerji üretiriz ve koca bir kütleyi nasıl çok küçük bir kalıntı haline getirebiliriz? Bunu yapmamız lazım. Bunu yapmaksak şehrimizi de tabiatımızı, Araklı\'mızı da Sürmene\'mizi de Akçaabat\'ımızı da koruyamayız. Demek ki bir çözüm üretmemiz lazım. Bunun içinde doğayla dost bir tesis kuruluşu gerçekleştireceğiz.\"



