Trabzon'da kar 25 köy yolunu kapattı

Trabzon'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki 25 köyün yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı özellikle yayla yollarını olumsuz etkiledi.



Kar yağışından dolayı Hayrat ve Şalpazarı ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki ilçelerde toplam 25 köyün yolu ulaşıma kapandı.



Yetkililer, kapanan köy yollarının yaklaşık 475 kilometre olduğunu, bu yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 22 ekibin çalışmalara başladığını belirtti.



YAYLADA MAHSUR KALDILAR



Öte yandan, Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Yaylası'nda ailesiyle birlikte evlerinde mahsur kalan Hüseyin Hakkı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada yaklaşık 20 evde 50 kişinin dışarıya çıkamadığını söyledi.



Gece saatlerinde başlayan kar yağışının fırtınayla birlikte etkili olduğunu ifade eden Hakkı, “Gerekli mercilere bilgileri verdik. Burada iki tane felçli hastamız var. Tek çekincemiz onlar. Kısa sürede yolumuzun açılacağına inanıyoruz” dedi.

