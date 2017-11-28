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Trabzon'da kadın hastanın karnından havlu çıktı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden N

28 Kasım 2017 15:36

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden N.A.\'nın (35) karnında havlu olduğu, çekilen tomografiyle belirlendi. 3 yıl önce yurt dışında geçirdiği bir ameliyat sonrası genç kadının karnında unutulan havlu, 3 saat süren operasyonla çıkarıldı.
Şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetiyle Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne giden N.A., Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ayhan Çağılcı tarafından muayene edildi. Ardından çekilen tomografide, N.A.\'nın karın boşluğunda birden fazla kitle ve havlu olduğu belirlendi. Havlunun, kadının karnında 3 yıl önce yurt dışında geçirdiği rahim ameliyatı \'histerektomi\' operasyonu sırasında unutulduğu değerlendirildi. Havlu, yaklaşık 3 saat süren başarılı operasyonla N.A.\'nın karnından çıkarıldı.
OPR. DR. ÇAĞILCI: ŞOKE OLDUK
Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Ayhan Çağılcı, hastanın karnındaki havluyu belirleyince şoke olduklarını söyledi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Op. Dr. Çağılcı şöyle konuştu:
\"Hastamız Avrupa\'da yaklaşık 3 yıl önce rahim ameliyatı olmuş. Burada son zamanlarda şiddetli karın ağrısı ve mide bulantılarının artması üzerine bize geldi. Sancıları olduğunu söyledi. Muayenesi sonrası gerekli tetkikleri yaptık. Karın bölgesinde ne olduğunu bilmediğimiz yabancı cisimler göründü. Bunun üzerine hastamızı yatırdık. Tedavi sonrası sabah saatlerinde ameliyata aldık. Ameliyatta açım sırasında 3 hemşire bir de ben doktor olarak, görünenler karşısında şoke olduk. Havlu ve diğer kitleyi başarılı geçen operasyonla hastanın karnından çıkardık. Hastamızın durumu iyi. Birkaç gün daha misafirimiz olacak.\"
\'DAHA DİKKATLİ OLUNMALI\'
Yurt dışında yapılan ameliyatı da eleştiren Opr. Dr. Ayhan Cağılcı, \"Ameliyatta her ne olursa olsun malzemeler yazılır, sonra da sayım yapılır. Bu sayımlar \'Tamam\' demeden karın kapatılmıyor. Bu sorunları yaşamamak için çok dikkatli olması gerekir\" ifadelerini kullandı.

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