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15 Temmuz Darbe Girişimi

Trabzon’da iş adamlarına 'FETÖ' operasyonu: 55 gözaltı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun Bylock kullanıcısı olduğu ifade edildi

22 Mayıs 2017 22:24

Trabzon’da yürütülen “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında 55 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, “FETÖ örgütüne üye oldukları ve 17-25 Aralık operasyonları sonrasında örgüte himmet topladıkları ve finans desteği sağladıkları” suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 kişinin ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun Bylock kullanıcısı ve iş adamı olduğu ifade ediliken, şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgi ve belgelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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