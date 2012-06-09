Trabzon'da heyelanda 2 kişi öldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde heyelan meydana geldi. Olayda evleri toprak altında kalan anne ve kızı hayatını kaybetti.

Mezranın dağın zirvesine yakın bölümünde yağmurun da etkisiyle heyelan meydana geldi.

Kayan toprak kütlesinin yaklaşık 100 metre sürüklediği, Fadime Öztürkoğlu (65) ile kızı Münevver Öztürkoğlu'nun (18) yaşadığı belirtilen tek katlı ahşap ev, toprak altında kaldı.

Olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında anne ile kızının cesedine ulaşıldı.

Olay anında cuma namazında olduğunu söyleyen Baba Cemal Öztürkoğlu, daha önce evlerinin bulunduğu bu alanda böyle bir olay yaşanmadığını ifade etti.

Olayda ayrıca 8 büyük baş hayvan da telef oldu.