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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 16 kadın, gözaltına alındı

01 Eylül 2018 21:55

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 16 kadın, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar alıp, harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bazı otel ve restoranlara baskın düzenledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 16 kadın gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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