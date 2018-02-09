Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON merkezli 8 ilde gerçekleştirilen Fettullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Erzincan, Hatay, Adana ve Konya’da eşzamanlı FETÖ/ PDY örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla Konya Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı F.Y.’nin de aralarında yer aldığı 9 asker gözaltına alındı.

Öte yandan Of ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üstteğmen M.Ö. de gözaltına alınırken, 1 askerin ise arandığı belirtildi.