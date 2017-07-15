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Trabzon'da 'FETÖ' operasyonu: 4 tutuklama

Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı

15 Temmuz 2017 16:35

Trabzon’da Fethullahçı Terör Örgütü/ Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliye sevk edilen 8 kişiden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte üye oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan, aralarında daha önce görevden ihraç edilen öğretmen, hemşire ve iş adamlarının da yer aldığı 8 kişi, emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan H.K., N.K., E.A. ve G.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y., N.K., A.A. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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