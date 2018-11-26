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Spor

Trabzon'da Fenerbahçe galibiyeti coşkuyla kutlandı

Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar galibiyeti kentin meydanında kutladı

26 Kasım 2018 03:15

Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor\'un Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar galibiyeti kentin meydanında kutladı.

Maçın ardından kentin meydanında toplanan Trabzonsporlu taraftarlar, kolbastı eşliğinde caddeyi araç trafiğine kapatarak Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Yoğun kalabalığın oluştuğu caddede güvenlik ekipleri de daha sonra caddeyi araç trafiğine kapattı.

FENERBAHÇE KAFİLESİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA TRABZON\'DAN AYRILDI

Bu arada karşılaşmanın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsler, yoğun güvenlik önlemleri altında Trabzon Havaalanı’na getirildi. Özel bir uçakla İstanbul’a dönen Fenerbahçe kafilesine ait uçak 23.30\'da Trabzon Havalimanı\'ndan hareket etti. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Trabzon Havalimanı\'nda basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları \'iyi akşamlar\' diyerek yanıtladı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fenerbahçe\'nin gidişinden görüntüler
-Güvenlik önlemlerinden görüntüler
-Trabzonsporlu taraftarların galibiyet kutlaması
-Detaylar

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