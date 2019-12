Trabzon'da Erdoğan'ı CHP'li Başkan karşıladı!

CHP'li Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, Trabzon mitinginde Erdoğan'ı pencerede karşıladı.





Ordu'dan helikopterle Trabzon'a giden Başbakan Tayyip Erdoğan, Atatürk Alanı'nda toplanan yaklaşık 20 bin kişiye hitap etti. Erdoğan Trabzon'a yaptığı yatırımları anlatırken, vatandaşların “Türkiye seninle gurur duyuyor” sözleri üzerine, Davos'taki gibi yine “One minute” dedi. Mitingin en ilginç görüntüsü ise Trabzon'un CHP'li Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu'nun mitingin yapıldığı alanın yanında bulunan belediye binasının camından mitinge katılanları selamlaması oldu.



Mitingten önce eşi Emine Erdoğan'la birlikte kalabalığı selamlayan Başbakan Erdoğan'a Trabzon gezisinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak ile bölge milletvekilleri de eşlik etti.



Başbakan Erdoğan, 6.5 yıldır milletin kendilerine yüklediği emaneti büyük bir sorumlulukla taşıdıklarını belirterek, “Şimdi yeni bir dönemin arifesindeyiz. Trabzon'u güzelleştirmeye, marka, prestij şehri yapmaya talibiz. İstanbul bizim idaremizde, yaşanabilir bir kent haline geldi. Trabzon dev projelerden mahrum kalmamalı. Biz İstanbul'u CHP'den devraldık, Antalya'yı, Gaziantep'i CHP'den devraldık. Bütün bu illeri mahrumiyet içinde, sıkıntılarla dolu şekilde aldık. Ama kısa zamanda geleceğe hazırladık. 10 yılların ihmalini 5 yılda telafi ettik. İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan buraya geldim. ‘Ben, bilduklerumi, bugüne kadar öğrendiklerumi Trabzon'a yapalım diyorum da” ifadesini kullandı.



Medyaya yüklendi, yine boykot çağrısı yaptı



Erdoğan, konuşmasının devamında bu kez medyaya yüklenerek, “Bir de CHP yandaşı medya var. Şahsıma, aileme, partime yönelik asılsız iddialar yayınlıyorlar. Baykal'la el ele verdiler, işbirliği gönül birliği yaptılar. Ben de diyorum ki; ‘Yalan yanlış haber yapan bu gazeteleri almayın, bunları ademe mahkum edin’. Bunlar o dilden anlar. Ben sivil inisiyatifle hareket ediyorum. Siyasi partinin lideriyim. Almayın, para vermeyin bunlara. Felaket tellallığı yapıyorlar. Sayın Baykal onların avukatlığını yapıyor, Ergenekon'un avukatlığını yapıyor. ‘Ben onların avukatıyım’ diyor. Ben de milletimin avukatlığını yapıyorum. Aramızdaki fark bu. Eğer ezilmişlerin, mazlumların avukatlığını yapabiliyorsam bana ne mutlu. Ülkemde de ülkemin dışında da yaptığım iş bu” diye konuştu. Erdoğan şöyle devam etti:



“Birkaç haftadır yeni strateji belirlediler. Kusur arıyorlar. Bakanımın elini vatandaş sıkmamış, bir öğrenci bakanımdan öğretmen istemiş, öğretmenleri de onu azarlamış. Mitingte bir vatandaş pankart açmak istemiş. Dün bir şiir okudum, alakası olmayan yere çektiler. ‘Mahsuni Şerif Elbistanlı değil Afşinli'dir’ dediler. Halbuki doğduğu belde daha önce Elbistan'a bağlıydı. Ya Afşinli olsa ne olur, Elbistanlı olsa ne olur. Köşe yazarları hakaret yağdırıyorlar. Siz zaten hepiniz maaşlı memursunuz. Ne kadar para alıyorsanız o kadar küfrediyor, o kadar hakaret ediyorsunuz. Söylediklerimiz, konuştuklarımızdan tek satır yok. 133 bin derslik yapıldı. Bunlardan bahsedin be. Fakir zengin ayırt edilmeden herkes kitaplarını sırasının üzerinde buluyor. Vatandaşımız her hastaneye gidebiliyor. Bunlardan bahsedin be. Gelinen noktaları konuşmak yok. Bir okulda bir şey bulsun yeter.”



One minute



Bu sırada mitingin yapıldığı alanın yanında bulunan belediye binasında odasının camına çıkan Trabzon Belediye Başkanı CHP'li Volkan Canalioğlu da bir süre mitingi izledi. Erdoğan daha sonra belediye başkan adaylarıyla halkı selamladı.