Trabzon’da el bombası paniği

Trabzon'da, yol kenarında bırakılan bir çantada 4 adet el bombası bulundu.



Boztepe mahallesinde Kaptan Sokak kenarında yer alan bir aydınlatma direği ile kamyonet arasına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce "bond" tipi bir çanta bırakıldı.



Çocuklar tarafından bulunan çanta, aynı sokak üzerinde yaklaşık 20 metre götürüldükten sonra kaldırıma bırakıldı. Çocukların elindeki çantayı gören vatandaşlar da durumdan kuşkulanarak olayı mahalle muhtarı Yücel Kaplan'a haber verdiler.



Sokağa gelen Kaplan da çantayı açıp içini kontrol ettiğinde, 4 tane el bombası, mermi, gazete, kalem ve not defteriyle karşılaştı.



Kaplan'ın durumu bildirmesi üzerine bomba imha uzmanı bir polis ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldiler.



Diğer polislerin çevre güvenliğini almasının ardından özel giysisini giyen bomba imha uzmanının çantayı kontrol etmesinin ardından, içinde el bombası olan çanta polislerce Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



Trabzon Valisi Nuri Okutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el bombalarının incelemeye alındığını ifade ederek, "Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Bombaların menşesi ve nereden geldiklerini belirlenecek" dedi.



Konuya ilişkin soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdürüldüğü kaydedildi.



(AA)

