Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 55 yaşındaki Kemal Sırtkaya\'ya ait olduğu belirlendi.

Ortahisar İlçesi Ganita mevkiinde sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis haber verdiği Sahil Güvenlik ekipleri denizdeki cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin Kemal Sırtkaya\'ya ait olduğu belirlendi. Sırtkaya\'nın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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