Trabzon'da çocuklara toprağı ve tarımı sevdirecek proje

Fatih TURAN/AKÇAABAT,(Trabzon),(DHA) - TRABZON\'da Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı\'nca başlatılan \'Toprak ve tarım sevgisi\' projesiyle ilçede öğrenim gören çocuklara toprak ve tarımın değeri anlatıldı.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı daha sağlıklı, bilinçli nesiller yetiştirmek, çocukları teknolojinin olumsuzluklarından uzaklaştırmak ve gelecek nesillere toprak ve tarım sevgisini kazandırmak amacıyla ilçede \'Toprak ve tarım sevgisi\' adlı proje başlattı. Proje kapsamında ilçedeki Metinkale Ortaokulu\'nda eğitim-öğretim gören 30 öğrenci, ilçede bir örnek bahçeye getirilerek burada kendilerine kivi tarımına ilişkin bilgiler verildi. Anlatılanları dikkatle dinleyen öğrenciler de bahçede hasada hazır olan kivi meyvelerini de yakından inceledi.

AMAÇ BİLİNÇLİ NESİLER YETİŞTİRMEK

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, amaçlarının çocuklara toprağın değerini anlatmak, daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Kivi meyvesi içerisinde A, E, ve K gibi vitaminlerinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Eyüpoğlu, zengin besin özelliğine sahip bu meyvenin özellikle büyüme çağındaki çocuklarca tüketmesini tavsiye etti.

\"ÖNCE ÜRETİM SONRA DEĞER\"

Üretimin yanı sıra üretilenin değerinin bilinmesinin çok daha önemli olduğuna işaret eden Başkan Eyüpoğlu, \"Geçen yıl seçtiğimiz bu örnek bahçede birçok üreticiye kivi yetiştiriciliğine ilişkin budama eğitimini vermiştik. Şimdi görünüyor ki, çalışmalarımız meyvesini vermiş durumda. Bahçede verimlilik arttı ve bayağı kaliteli meyve oluştu. Üretim olmadan hiçbir şey olmuyor. Önce üreteceğiz sonra da ürettiğimiz şeyin değerini bileceğiz. Çocuklarımız hem doğayla iç içe olsun hem de ürünlerimizin nasıl yetiştirildiğini görsün istedik. Hatta çocuklarımıza birer tane tohum kalemi hediye de edeceğiz. Çocuklarımızın diktiği bu fidanlar yetişirse onları sinemayla ödüllendireceğiz\" dedi.

\"TOPRAK SEVGİSİ KAĞITTA KALMAMALI\"

Amaçlarının gelecek nesillere toprak sevgisini aşılamak olduğunu vurgulayan Eyüpoğlu \"Projemizle bu örnek uygulamayı tüm ilçe geneline yaymak istiyoruz. Diğer farklı okullarla da bu çalışmalarımız sürecek. Hatta okul bahçelerinde seralar yapıp bu alanlarda hobi bahçeleri oluşturacağız. Tarıma meraklı öğrenci ve öğretmenlere de kon hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız. Uygulama olmadan hiçbir şey olmuyor. Kağıt üzerinde çocuklar kivinin nasıl yetiştirildiğini görmüştür ama şu an kiviye dokunca duygularının da çok farklı olduğunu düşünüyorum. Toprak sevgisi de hep kâğıt üzerinde kaldı. Sıkıntımız bence uygulamada. İşte uygulayıcı biziz. Toprak sevgisini bu çocuklara aşılamamız şart. Toprak sevgisi çok farklı bir his. Amacımız çocuklarımızı betonlaşmanın ve bilgisayarın etkisinden kurtarabilmek için bu projeyi uyguladık. Hedefimiz ve arzumuz toprağını seven nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak\" diye konuştu.

\"TOPRAK ÇOK GÜZEL HOBİDİR\"

Metinkale Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı İsa Lüleleci de çocukların teknolojik olumsuzluklardan uzak kalması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Yeni nesil hep televizyon, bilgisayar ve teknoloji ortamında bulunuyor. Bu ortamın olumsuz yanları da ister istemez oluyor. Çocuklarımızı bu olumsuzluklardan biraz da olsa uzak tutmak, onları bahçeyle, toprakla buluşturup tarım sevgisini kendilerine katmak istedik. Çocuklara tavsiyem; bilgisayardan biraz uzaklaşın, bahçelere girin, meyvelere temas edin. Toprak çok güzel hobidir\"

\"DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAK FAYDALI\"

Proje kapsamında kivi bahçesini gezen 7\'nci sınıf öğrencisi Şevval Erdem ise arkadaşlarına doğayla iç içe olma tavsiyesinde bulunarak şöyle dedi:

\"Kivileri burada yakından gördük. Ben zaten doğayı çok seviyorum. Ben evde nane falan yetiştirmeye de başlamıştım. Tablet ya da bilgisayarla çok ilgilenmiyorum. Bence tablet ya da telefonla oynayarak bir şey kazanılmaz. Doğayla iç içe olmak daha güzel ve faydalı. Herkes bir fidan ya da başka bir şey yetiştirebilir. Tablet ya da telefon gözlerinizi bozabilir ama toprakla uğraşmak bitkili ve doğal ortam çok daha güzel.\"

Etkinliğin ardından Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı\'nca öğrencilere kalem, hikaye kitabı ve kivi de hediye edildi.

