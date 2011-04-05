-TRABZON'DA CİMBOM MESAİSİ SÜRÜYOR TRABZON (A.A) - 05.04.2011 - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan çalışmaya dünkü antrenmanda olduğu gibi sakatlığı bulunan Serkan Balcı ile Konyaspor maçında kafasına darbe alan Burak Yılmaz katılmadı. Olası bir beyin kanaması ihtimaline karşılık hastanede bir süre müşahede altına alındıktan sonra taburcu edilen Yılmaz'ın yarın tekrar MR'ının çekileceği ve buna göre durumunun değerlendirileceği belirtildi. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda hücum ve savunma oyuncuları olarak iki gruba ayrılarak taktik bir çalışma gerçekleştirdiler. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Çift kale maçta futbolcuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Ligde son 2 haftada Gençlerbirliği ve Konyaspor maçı kadrolarına alınmayan İbrahima Yattara'nın bugünkü antrenmanda da neşeli tavırları dikkati çekti. Yattara, antrenman başında takım arkadaşları Alanzinho ve Colman ile bokstaki hünerlerini göstererek şakalaştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.