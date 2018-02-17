Trabzon'da CHP'den katı atık bertaraf tesisine tepki

Fatih TURAN/ARSİN (Trabzon), (DHA)- CHP Trabzon il örgütü, kentin Araklı ve Arsin ilçeleri arasındaki eski bir taş ocağı alanına kurulması planlanan ve yöre halkının tepsine neden olan katı atıktan elektrik üretilecek tesisi protesto etti.

Araklı ve Arsin ilçeleri arasındaki Taşönü mevkiinde eski taş ocağının bulunduğu 243 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste, Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR\'larla taşınacak katık atıklar bertaraf edilerek elektrik üretilecek. Bölgede 7 köyün ortasında bulunan alanda çöp depolanacağını öne süren ilçe sakinlerinin projeye karşı tepkileri sürüyor. CHP Trabzon parti örgütleri üyesi ve yöre sakini yaklaşık 100 kişi, bölgede yapılması planlanan katı atıktan elektrik üretilecek tesisi istemediklerini belirtip, protesto etti.

Kalabalık adına konuşan CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, alanın doğal park haline dönüştürülmesi çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Burada yapılacak tek şey, Taşönü mevkiinin yaralarını toprak ile sarmak, üzerine ağaç fidanları dikerek yöremize doğal bir park, mesire alanı ve hayvanat bahçesi oluşturarak turistik bir niteliğe sahip olmasını sağlamaktır. Toplanma nedenimiz, toprağımız, suyumuz ve soluduğumuz havadır. Yaşam kaynağımız, doğanın bize sunduğu en önemli nimetlerimiz olmazsa olmazımızdır. Bu cennetin yaşatılması, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız tek miras ve insanlık borcumuzdur. Denizin iyot kokusunu çöp kokusuna bırakmak isteyen zihniyete teslim olmamak gereklidir. Güzelim memleketimiz bir avuç iş bilmezin elinde kurban edilmekte”

1573 İMZA TOPLANMIŞTI

Taşönü Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme raporuna karşı daha önce 1573 imza toplayan vatandaşlar hazırladıkları dilekçeyi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim etmişti.

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