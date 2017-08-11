Trabzon'da çatışma çıktı: 2 şehit, 1 yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lılar ile sıcak temas sağlandığı bildirildi. Çıkan çatışmada 1'i sivil 3 kişi yaralandı. Yaralanan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada Eren Bülbül'ün güvenlik güçlerine yardımcı olduğu sırada yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül de doktorların tüm çabasına kurtarılamadı. Yaralı bir askerin de tedavisi sürüyor.

Valilik'ten ikinci açıklama

Trabzon Valiliği, Maçka’da çıkan ve biri çocuk, biri asker iki kişinin yaşamını yitirmesine neden olan çatışmaya dair bir açıklama yaptı.

Trabzon Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“Maçka ilçesimiz kırsalında devam etmekte olan operasyon çerçevesinde; evden erzak çalma olayı ve bunun terörist unsurlarca yapılmış olabileceği ihtimaline binaen bahsi geçen ev civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olmakta iken terörist unsurlarca yapılan hain saldırı sonucu yaralanan sivil vatandaş ile aynı saldırıda yaralanan jandarma astsubay kıdemli başçavuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadet mertebesine erişmişlerdir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize ve milletimize başsağlığı dileriz.”

Sıcak temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği öğrenildi.

Vali açıklama yaptı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka kırsalında PKK’lılar ile sıcak temas sağlandığını belirterek "O bölgede istihbarat çalışması yapmıştık. 2 gün önce başlatılan bir operasyon vardı. Operasyon kapsamında sıcak temas sağlandı. Sıcak temas bir süre sonra kesildi. Bölgede arama tarama faaliyeti sürüyor" dedi.

Mayıs ayında 1 asker şehit olmuştu

Hatırlanacağı üzere Trabzon'un Maçka İlçesinde Mayıs ayında, Jandarma ekiplerine PKK'lı teröristler ateş açmıştı. Açılan ilk ateşte Uzman Onbaşı Osmangazi Çetingöz yaralanmış, kaldırıldığı hastanede doktorların da tüm müdahalelerine rağmen şehit olmuştu.

Bölgedeki PKK’lılar aranıyordu.

Trabzon'da yerel basının geçtiği haberlere göre bölgeye Özel Harekat polisleri ve komandoların sevk edildiği bildiriliyor.