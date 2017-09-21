Trabzon’da boğuşan köpekler öldü, sahipleri davalık oldu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Arsin İlçesi\'nde kangal cinsi köpek, boğuştuğu av köpeğini öldürdü. Olay sonrası ölen köpeğin sahibinin de Kangal cinsi köpeği av tüfeğiyle vurarak yaraladığı öne sürüldü. \'Paşa\' isimli Kangal köpeğinin sahibi iş adamı Tahsin Keleş konuyu yargıya taşıdığını belirterek, “Köpeğim ameliyat masasında öldü. Ailem perişan oldu. Bu davam sürecek. Tazminat davası da açarak buradan gelecek parayı da hayvan derneklerine bağışlayacağım” dedi.

Olay, ilçenin Elmaalan Mahallesi’nde 3 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İşadamı Tahsin Keleş’e ait 5 yaşındaki Kangal cinsi ‘Paşa’ adlı köpek ile işadamı Halil İbrahim Sarı’ya ait 7 yaşındaki av köpeği boğuştu. Boğuşma sonrası \'Paşa\' adlı köpek bahçelerine giren av köpeğini ağzıyla boğazından tutarak evin dışındaki alana bıraktı. Av köpeği ölürken, sahibi Halil İbrahim Sarı’ya haber verildi. Olay yerine gelen Halil İbrahim Sarı ölen av köpeğini aldı. Yaklaşık yarım saat sonra mahalle sakinlerinden Seyfullah Keleş çevrede silah sesi duydu. Bunun üzerine sesin geldiği alana doğru yönelen Keleş, ‘Paşa’ adlı köpeğin yaralandığını gördü, veteriner çağırdı. Olay yerine gelen veteriner hekim kanlar içinde kalan köpeğe ilk müdahalede bulunarak rapor tuttu. Yapılan incelemede Kangal cinsi köpeğin sağ ön bacağından av tüfeği fişeği isabet etmesi sonucu yaralandığı ve bazı bölümlerde ise kırıklar olduğu tespit edildi.

AİLE SEFERBER OLDU

Bacağı sargıya alınan ve hayati tehlikesi bulunan \'Paşa\' adlı köpek için ailesi seferber oldu. İşadamı Tahsin Keleş, kan kaybından bitkin düşen hayvanlarının sağlığına kavuşabilmesi için birkaç veterinere de danışarak Samsun’daki hayvan hastanesine gitti. Burada bir süre tedavi gören köpek ameliyat geçirdi ancak kurtarılamadı. Ameliyat masasında ölen köpekleri için üzüntüye boğulan aile daha sonra ise jandarmaya giderek olayın faili olduğunu öne sürdükleri Halil İbrahim Sarı hakkında şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı, Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de görgü tanıklarının ifadesini aldı. \'Paşa\' adlı köpeğin sahibi Tahsin Keleş ifadesinde köpeğinin Halil İbrahim Sarı tarafından av tüfeğiyle vurulduğunu söyledi. Boğuşma esnasında köpeği ölen Sarı da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olayla ilgili ‘mala zarar verme’ suçlamasıyla önümüzdeki günlerde dava açılacak.

‘HAYVANLARI SEVELİM SEVDİRELİM’

Av tüfeğiyle vurulan köpeğin sahibi Tahsin Keleş ailesinin köpeklerini çok sevdiklerini ve ölümüyle de perişan olduklarını anlatarak, “Benim köpeğim uysal bir köpek. Bahçemize başka bir köpek girince benim köpeğim onla boğuşmaya başladı. Köpeğim o köpeği boğazından tutarak bahçenin dışında bırakmış. Av köpeği ölmüş. Çok üzüldüm. Sahibi beni aramadan av yasağı olmasına rağmen av tüfeğiyle benim köpeğimi vurarak yaraladı. Köpeğimi yaklaşık 1 aydır tedavi ettiriyorduk. Samsun’a hayvan hastanesine götürdük ameliyat oldu. Köpek çok kan kaybetti. Görgü tanıkları var ‘köpeği vuracağını’ da söylüyor. Köpeğim ameliyat masasında öldü. Ailem perişan oldu, çok üzgünler. Bu davam sürecek. Tazminat davası da açarak buradan gelecek parayı da hayvan derneklerine bağışlayacağım. Her ne olursa olsun hayvanları sevelim sevdirelim” dedi.

\'BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VARDIR\'

Boğuşma sırasında köpeğini kaybeden Halil İbrahim Sarı ise 2 köpeğin ölmesiyle üzgün olduğunu ve olayla bir alakasının olmadığını savunarak, “Olayın benle bir alakası yoktur. Bir yanlış anlaşılma vardır. Benim köpeğim öldü ama onun köpeğini ben iddia edildiği gibi vurmadım. Ben şikayetçi olmam. Tahsin ağabey bizim büyüğümüzdür. Hayvanım öldü gitti. Usta bir domuz köpeği şu anda 10 bin lira. Üzücü bir olay oldu. Ne olursa olsun bir hayvanın ölmesi tabii ki de üzücüdür” diye konuştu.



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