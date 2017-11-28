Trabzon’da belediye, içme suyu hattından elektrik üretecek

TRABZON, (DHA)- TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, içme suyu hattından elektrik üretecekleri proje geliştirdiklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi olarak dere yatakları üzerinde dereleri kurutan, çevreye zarar veren HES’lere izin vermediklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, “Kendi idaremiz için bile olsa dere yataklarında HES yoğunluğuna izin vermeyiz. TİSKİ Genel Müdürlüğümüz, içme suyu ana isale hatları üzerinde elektrik üretimi gerçekleştirecektir. Bunlardan birisi Atasu Barajı’ndan Esiroğlu Arıtma Tesisine gelen ana isale hattı üzerinde kurulacaktır. Projesi hazırlanmış olup 450 KWA elektrik üretimi sağlanacaktır. Finansmanının önemli bir bölümü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından hibe olarak karşılanacaktır. Geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, hibe finansmanın Genel Müdürlüğümüze çıkarıldığı müjdesini bizlere vermiştir. 2018 yılı içinde ihalesi gerçekleştirilerek yapım çalışmalarına başlanılacaktır\" dedi.

İçme suyundan elektrik üretilecek bir başka noktanın ise Karakaya Grup İçme Suyu olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Karakaya Grup İçme Suyunun halkımıza en güzel şekilde sunulması için yapımına başladığımız ve tamamlanma aşamasına getirdiğimiz içme suyu arıtma tesisine gelen ana isale hattı üzerinde elektrik santrali yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Burada kurmakta olduğumuz santral toplamda 400 KWA elektrik üretim kapasitesine sahip olmakla birlikte ilk etapta 100 KWA elektrik üretimi gerçekleştirilecektir. Burada yapım çalışmalarına devam ettiğimiz santral 2018 yılında hizmete alınacaktır.\"

Gümrükçüoğlu, yapım çalışmalarına devam edilen Araklı-Sürmene İçme Suyunda da, arıtma tesisine gelen ana isale hattı üzerinde elektrik üretimi gerçekleştirmek için proje çalışmalarına devam ettiklerini de sözlerine ekledi.



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