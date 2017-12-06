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Yaşam

Trabzon'da ayı toprağı eşeledi, PKK'nın mühimmatı ortaya çıktı

Sığınakta çok sayıda patlayıcı, el bombası, silah ve mermi ele geçirildi

Fotoğraf: Arşiv

06 Aralık 2017 16:35

Trabzon'un Tonya ilçesi kırsalında, PKK'ya ait içerisinde yaşam malzemeleri, çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi ve uzaktan kumandalı bomba düzeneği bulunan sığınağının nasıl ele geçirildiği ortaya çıktı. Gömülü gıdaların kokusunu alan bir ayının toprağı eşelemesiyle ortalığa saçılan mühimmat vatandaşlar tarafından görülerek ihbar edildi, sığınak bulundu.

DHA'nın haberine göre, Tonya’ya 20 kilometre uzaklıktaki Erikbeli Yaylası kırsalında, çevresi ağaç dallarıyla kaplı alanda mühimmat olduğunu gören bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, bir kısmı yüzeyde bir kısmı ise toprağa gömülü halde mühimmat ele geçirdi.

Çalışmanın ardından, PKK içerisinde çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi ve uzaktan kumandalı bomba düzeneği bulunan sığınağı ele geçirildi. Gömülü gıdaların kokusunu alan ayının toprağı eşelemesiyle ortalığa saçıldığı değerlendirilen mühimmatın vatandaşlar tarafından görülerek ihbar edildiği, sonrasında yapılan çalışmayla sığınağın bulunduğu belirtildi.

Yapılan incelemede, PKK'lıların gıda maddelerini bozulmasın diye derine gömülmediği, mühimmat sığınağının da yaklaşık 2 hafta önce oluşturulduğu saptandı.

PKK'nın kış üslenmesine geçmeden, kuruluşlarının 40’ıncı yılı öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde sansasyonel bir eylem hazırlığı içine girdiği istihbarat raporlarına yansıdı. Bölgede 2 mevkiide 21 kişi oldukları sanılan grubun eylem talimatı aldığı ve bu nedenle önceden araziye gömdükleri mühimmatları çıkarıp saldırı sırasında kullanmayı hedefledikleri öğrenildi.

Yoğun operasyonlar nedeniyle PKK üyelerinin bölgeden çekilmek istediği ancak örgütün buna izin vermediği telsiz konuşmalarına yansıdı. Valiliklerin uyarısı ile yayla evlerinde yiyecek bırakılmamaya başlanması ile PKK gıda bulamadığı da yine kayıtlarda yer aldı.

Öte yandan, Giresun’un Yağlıdere ilçesinde ’Aram’ kod adlı PKK'lı Mustafa Tolucan’ın yakalanmasının ardından başlatılan operasyonlara katılan jandarma ve polis özel harekat ekipleri de Tonya ilçesine kaydırıldı.

Tonya’ya 20 kilometre uzaklıktaki Erikbeli Yaylası’ndaki kırsal alanda dün çevresi ağaç dallarıyla kamufle edilen sığınak fark edildi. PKK mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınakta yapılan aramalarda 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumanda ve elektrikli fünye, çok sayıda tüfek ile tüfek mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 2 telsiz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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