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Yaşam

Trabzon'da akşam ezanı kazası

Trabzon'da merkezi sistemle okunan akşam ezanı, müezzinin saate dikkatsiz bakması nedeniyle 25 dakika erken okundu.

23 Mart 2009 02:00

Trabzon'da merkezi sistemle okunan akşam ezanı, müezzinin saate dikkatsiz bakması nedeniyle 25 dakika erken okundu.

İl Müftülüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Trabzon'da 17.45'te okunması gereken akşam ezanı, merkezi sistemle kent merkezinde ezanı okuyan müezzinin saate dikkatsiz bakması sonucu 17.20'de okundu.

Camideki imamın durumu fark ederek uyarması üzerine müezzin ezanı yarıda kesti. Ezan, daha sonra bir kez daha tam vakti olan 17.45'te tekrarlandı. Yetkililer, durumu fark eden vatandaşların kurumlarını arayarak durum hakkında bilgi aldıklarını, bu hata sonucu erken kılınan akşam namazının bir kez daha kılınması gerektiğini belirttiler.

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