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Yaşam

Trabzon'da akıl almaz ölüm!

Trabzon'un yamaç paraşütü Mehmet Yıldız, rüzgarın etkisiyle yön değiştirmesinin ardından Uzungöl'e düşerek hayatını kaybetti.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - Trabzon'un yamaç paraşütü yapan ve yüzme bilmeyen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Yıldız, rüzgarın etkisiyle yön değiştirmesinin ardından Uzungöl'e düşerek hayatını kaybetti.


  


Saat 10:00 sıralarında, Uzungöldeki Karester tepesinden atlayan 22 yaşındaki Mehmet Yıldızın paraşütü, rüzgarın etkisiyle yön değiştirdi.


Bu sırada panikleyen Yıldız, yedek parşütünü açtı. Ardından, Uzungöl'e düştü.



Botun benzini bitince...



Üniversite öğrencisi Yıldız, düşerken, "Yüzme bilmiyorum, beni kurtarın" diye bağırıp yardım istedi.


Trabzon Sivil Savunma ve Akut ekipleri, botla Mehmet Yıldız'a doğru gitmeye çalıştı. Ancak botun benzini bitti, 10 metre sonra durdu.


NTV'nin haberine göre bu kez ellerini kullanarak botu ilerletmeye çalışan ekipler, başarılı olamadı.


15 dakika boyunca, gölde çırpınarak yardım bekleyen Mehmet Yıldız'ı, çevredeki vatandaşlar kıyıya çıkardı. hastaneye kaldırılan yıldız, kurtarılamadı.


Uzungöl'de yamaç paraşütüyle havalanan Mehmet Yıldız, göl'e düşerek, yaşamını yitirdi.


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