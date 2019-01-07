Trabzon'da aile hekimlerinden ilginç rapor talepleri

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da aile hekimlerine başvuran bazı kişilerin rapor talepleri dikkat çekti. İlginç rapor istekleri arasında, \'Dolabında süt bulundurabilir, geziye gidebilir, aerobik yapabilir, havuza girebilir, oturarak namaz kılabilir\' talepleri yer aldı.

Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Uzun, aile hekimliği uygulamasının 10\'uncu yılını doldurduğunu belirtti. Başkan Uzun, kentteki 85 aile sağlığı merkezinde, 257 aile hekimliği birimi ile 800 bin 731 kayıtlı nüfusa birinci basamak sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Aile hekimliğini başarı ile uyguladıklarını anlatan Uzun, \"Tüm hekimler içinde aile hekimlerinin hasta memnuniyet oranları Türkiye ortalamasının üzerinde çıkmıştır\" dedi.

Aile hekimlerine farklı konularda sağlık raporu taleplerinin geldiğini söyleyen Dr. Hakan Uzun, \"Her kurum Sağlık Bakanlığı\'nın bilgisi ve onayı olmadan sağlık raporu talep etmektedir. Bu durumda hem vatandaş hem de aile hekimleri gereksiz yere meşgul ediliyor. Hekimlerimizden, \'Dolabında süt bulundurabilir, geziye gidebilir, aerobik yapabilir, havuza girebilir\' yönünde rapor vermeleri isteniyor. Son olarak bir imam cuma namazında vaaz sırasında sandalyede oturarak namaz kılanların sayısı artınca, \'Aile hekimlerinden oturarak namaz kılabilir raporu alsanız iyi olacak\' bile demiş. Bu durumun düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığı\'nın onayı ve algoritması olmadan hiçbir raporun talep edilmemesi sağlanmalıdır. Gereksiz sağlık raporu istekleri kaldırılmalıdır\" diye konuştu.



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