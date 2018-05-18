Trabzon'da ABD ve İsrail'e tepki yürüyüşü

Fatih TURAN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlere yönelik saldırısı, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Trabzon Sivil İnisiyatifi tarafından \'İşgale karşı ses ver\' yürüyüşü ve mitingi düzenlendi. Yürüyüşe, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Öğretmenevi önünde toplanan grup, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı\'na kadar yürüdü. \'İşgale karşı ses ver\' pankartı ve \'Kudüs\'e selam direnişe devam\', \'Kudüs İslam\'dır\', \'Mescid-i Aksa onurumuzdur\', \'Müslüman uyuma Kudüs\'e sahip çık\' yazılı dövizlerle yürüyenler, ABD\'ye ve İsrail\'e tepki gösterdi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Filistin\'de yaşamını yitirenlerin isimlerini tek tek sayarak, Kudüs\'ün bütün inanışların hür olduğu yer olduğunu söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Balta ise İslam coğrafyasının zor süreçten geçtiğini belirterek, tüm dünyanın Filistin\'deki zulme \'dur\' demesi gerektiğini söyledi.

Trabzon Valisi Yavuz da Türkiye\'nin, her nerede olursa olsun haksızlık, zulüm ve insanlık dışı uygulamanın karşısında olduğunu vurgulayarak, \"Bayrağımız, ezanımız, vatanımız ve devletimiz konu olunca \'Gerisi teferruattır\' diyerek bir araya gelebilen milletiz. Duruşumuz çok açık ve nettir\" dedi.

Grup üyeleri, İstanbul Yenikapı Miting Alanı\'nda Filistinlilere destek amacıyla gerçekleştirilen \'Zulme lanet, Kudüs\'e destek\' mitingini dev ekrandan izledi.

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