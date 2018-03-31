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Trabzon'da 7 yunus ölüsü kara vurdu

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Arsin ve Sürmene ilçelerinde, 7 yunus ölüsü sahile vurdu

31 Mart 2018 21:40

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'un Arsin ve Sürmene ilçelerinde, 7 yunus ölüsü sahile vurdu. Bazılarında yara izleri olduğu görülen yunusların, zıpkınla avlanmış olabileceği belirtildi.
Arsin ilçesi Yeşilyalı plajında 3, Sürmene ilçesi sahilinde ise 4 yunus ölüsü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve belediye ekipleri, yunuslar üzerinde inceleme yaptı. Yunusların bazılarında yara izleri olduğu görüldü. Ekipler, zıpkınla avlanmış olabileceği değerlendirilen yunus ölülerini sahilden alıp araçlarla götürdü.

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