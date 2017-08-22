Trabzon’da 4 kişinin öldüğü kazada, tutuksuz yargılama kararına imzalı tepki

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON’un Yomra İlçesi\'nde 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden ehliyetsiz sürücü 20 yaşındaki Berk Hacıhamzaoğlu’nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, ölenlerin yakınları imza kampanyası başlatarak tepki gösterdi.

Yomra ilçesi Sancak Mahallesi’nde 4 Temmuz günü meydana gelen kazada, Rize\'den Trabzon yönüne giden Berk Hacıhamzaoğlu yönetimindeki 61 LJ 707 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı ve aynı yönde seyreden Nuran Çakır yönetimindeki 16 EGR 61 plakalı araca çarptı. Savrulan ve orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen araç önce Nihal Bülbüloğlu\'nun kullandığı 61 BA 626 plakalı otomobile, ardından da Ozan Kuvvet yönetimindeki 61 AL 083 plakalı araca çarparak durabildi.

Kazada aynı araçta bulunan Nihal Bülbüloğlu (38), Zekiye Gürsoy (54), Sevgi Gürsoy (57), Ayşe Memişoğlu (55) hayatını kaybetti. Zincirleme kazada Yunus Emre Memişoğlu, Asiye Memişoğlu, Yiğit Bülbüloğlu, sürücü Nuran Çakır, Handegül Birinci, Murat Ayas ve Berk Hacıhamzaoğlu da yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, olaya neden olan 61 LJ 707 plakalı aracın sürücüsü Berk Hacıhamzaoğlu\'nun ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

AİLE İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Olayın ardından kazada ayağı kırılan ve bir süre polis gözetiminde tedavisi süren sürücü Hacıhamzaoğlu\'nun sağlık durumunun cezaevinde kalmaya el vermediği gerekçesiyle tutuksuz yargılanması kararına, kazada ölenlerin aile fertleri tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin akrabası olan öğretmen Emine Gürsoy, serbest kalan sürücünün tutuklanması için imza kampanyası başlattı. Yakınları olan 4 kişinin günahsız yere yaşamlarından olduğunu belirten ve kazaya yol açan sürücünün serbest kalmasına tepki göstermek için imza kampanyası başlattığını anlatan Emine Gürsoy “Aracı kullanan Berk Hacıhamzaoğlu adlı şahıs ehliyetsiz ve araba altında yollarda hız yapıp zig zag yaparak gezen bir zengin çocuğu. Dava görülene kadar tutuksuz olarak serbest bırakıldı. Dava görülene kadar tutuklu yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bir imzada siz atın duyulsun birilerinin kulağına gitsin artık bizimde içimiz soğusun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve birçok kuruma gönderilmek için ‘change. org.’ adlı internet sitesinde “Adalet istiyoruz, trafik canavarı cezasız kalmasın” başlığı altında başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 540 kişi destek verdi.

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