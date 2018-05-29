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Trabzon'da 3 bin 389 Ecstasy hap ele geçirildi

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) – TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda durdurulan otobüste yapılan aramalarda 3 bin 389 adet Ecstasy hap ele geçirildi

29 Mayıs 2018 04:26

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) – TRABZON\'un Vakfıkebir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda durdurulan otobüste yapılan aramalarda 3 bin 389 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenen şüpheli N.Ş. (64) gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Vakfıkebir ilçesi sahil yolunda, Giresun’dan Trabzon yönüne seyir halindeki 34 plakalı bir otobüsü durdurdu. Polislerce otobüste yapılan aramada 3 bin 389 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara narkotik ekiplerince el konulurken otobüste bulunan N.Ş. gözaltına alındı.
Yapılan soruşturmada şüphelinin hapları il dışından getirdiği ve Trabzon’da piyasaya sürmeye çalıştığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

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