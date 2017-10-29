Trabzon’da 29 Ekim coşkusu

TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı törenleri, Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalara, daha sonra valilik binası önünde devam edildi. Buradaki törene Trabzon Valisi Yavuz ile eşi Şengül Yavuz, Trabzon il protokolü, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Trabzonlu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Yavuz, kutlamalara katılanları selamladı. \'Cumhuriyet\' temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin de verildiği tören, sporcuların gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

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