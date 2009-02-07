Trabzon'da 204 seçmenli 'korsan köy'

Trabzon’da bir vatandaşın şikayeti üzerine yapılan incelemede 204 kişilik köyde kimsenin ikamet etmediği anlaşıldı.



Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Arpaözü köyünde seçmen listelerinde yer alan 204 kişinin, köyde ikamet etmedikleri gerekçesiyle seçmen listelerinden çıkarılmasına, köyde sandık kurulmayarak muhtar seçimlerinin yapılmamasına karar verildi.





Olmayan köy



Trabzon’da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuran Çaykaralı Kemal Aydın, Arpaözü köyünün seçmen sayısının 4 katına çıktığı yönünde bilgi edinme başvurusu formu doldurdu. YSK, yaptığı incelemede, 2007 yılında 33 seçmeni bulunan köyün seçmen sayısının 204’e ulaştığını tespit ederek, İlçe Seçim Kurulundan başvuru formunun ihbar kabul edilip konunun incelenmesini istedi.

Başlatılan incelemede, Çaykara İlçe Jandarma Komutanlığından ayrıntılı görüş talep eden İlçe Seçim Kuruluna jandarma tarafından verilen cevabi yazıda, "Kış aylarında köy yollarının kapalı olduğu, bu aylarda köyde kimsenin yaşamadığı, köyde yaşayan olmadığı dikkate alınarak köy yolunun bazı dönemlerde açıldığı, ama genel olarak kasım ayı sonlarına doğru kapanıp nisan ayına kadar kapalı olduğu, köyde yaşayanların ise Trabzon ve farklı illerde iş kurarak geçimlerini yaşadıkları yerlerde sağladıkları, köylerine sadece yaz aylarında gelip kaldıkları" belirtildi.



Aynı yazıda, "Köyde okul, sağlık ocağı gibi kurumların olmayışı ya da kapalı olmasından dolayı köyde kayıtlı kişilerin genellikle ilçe ve şehir merkezlerinde ikamet ederek çocuklarının eğitim ve öğrenimini sağlamakta oldukları" bilgisine yer verildi.



İlçe Seçim Kurulu, bu bilgiler ışığında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda, itiraza konu olan Arpaözü köyünde hiç kimsenin ikamet etmediğini, sadece mevsim şartlarına göre ziyaret amaçlı veya yazlık olarak kullanılan bir yer olduğunu, ikamet etme koşulunun söz konusu köyün seçmenleri için oluşmadığını, bu konunun halihazırda görevde bulunan muhtar ve azalar için dahi geçerli olduğunu tespit etti.



YSK’nın ilettiği yazıda, 2007 yılında 33 olan seçmen sayısının 204’e ulaştığının belirtildiğini ifade eden İlçe Seçim Kurulu, buna karşın seçmen olarak gözüken 33 kişiyle sonradan kaydını yaptıran kişilerin aynı konumda olduğunu, 204 seçmenin tümünün köyde yerleşim amaçlı yaşamadığını saptadı.

İlçe Seçim Kurulu, bu durumlara dayanarak aldığı kararda, Arpaözü köyü muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtları bulunan tüm seçmenlerin, köyde bulunmamaları nedeniyle listeden çıkarılmalarına, seçmen kayıtlarının dondurulmasına, seçim programında bu köye ait sandık alanı, sandık ve görevli ataması işlemlerinin yapılmamasına, 29 Mart 2009’da bu seçim bölgesinde İl Genel Meclisi ile muhtar ve ihtiyar heyetlerinin seçiminin yapılmamasına hükmetti.



Muhtar: Ben de itiraz etmiştim



Arpaözü köyü muhtarı Sebahattin Çakır (yanda), 1984 yılından bu yana köyde muhtarlık görevini sürdürdüğünü, gelinen noktada verilen kararın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

Çakır, 2007 yılındaki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları sonunda köydeki nüfusun 60 olarak belirlendiğini, aynı yıl yapılan genel seçimlerde köyün seçmen sayısının 134 olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti: "Seçmen listelerinin ilk askıya çıktığı dönemde seçmen sayımız 85 olarak belirlendi, ancak daha sonra adres değişikliğiyle birlikte köydeki seçim bölgesinde yazılanların sayısı 210’a ulaştı. Aradaki fark nedeniyle yaptığım incelemede, bu yazılan seçmenlerin bazılarının köyde evlerinin dahi olmadığını tespit ederek ben de İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettim. Ancak itirazım reddedildi."



Kendi itirazını reddeden İlçe Seçim Kurulu’nun, YSK’ya başvuruda bulunan başka bir seçmenin itirazıyla tüm seçmenlerin listeden çıkarılmasına ve seçmen kayıtlarının dondurulmasına karar verdiğini dile getiren Çakır, "Şimdi ne olacağını bilemiyorum. Köyde sandık kurulmayacak, seçimde oy kullanılamayacak. Peki bu insanlar, ben de dahil nerede, nasıl oy kullanacağız. Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

