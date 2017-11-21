Trabzon'da 1'inci Felsefe Çalıştayı

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da görevli Felsefe Grubu öğretmenleri \'Felsefe ve Dil\' hakkındaki fikirlerini kentte ilki düzenlenen çalıştayda öğrencilerle paylaştı.

Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde \'Felsefe ve Dil\' konusunun ele alındığı Trabzon 1\'inci Felsefe Çalıştayı düzenlendi. Felsefe öğretmeni Kemal Bektaş’ın yönettiği çalıştaya kentte görev yapan birçok Felsefe Grubu Dersi öğretmenleri ile öğrenciler katıldı. Çalıştayda felsefeci öğretmenler, Türkiye’nin felsefenin temellendirmeleri ile aydınlanacağını belirtti. Düşünce dünyasının derin nefes alabilmesi için de felsefe eğitiminin ortaokul 7 ve 8\'inci sınıflarda \'Düşünce eğitimi\' adıyla zorunlu hale gelmesi gerektiğini savundu. Felsefeciler ayrıca orta öğretim kurumlarında psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinin de zorunlu ders olması durumunda Türkiye’nin daha sağlıklı ve yenilikçi bir nesil yetiştireceğini de vurguladılar. Meslek yaşamlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı çalıştayda alınan kararlar ve sonuç bildirgesi de kayıt altına alındı. Çalıştay sonunda oluşturulan sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

\"Basın sayesinde toplumda felsefe kültürünün doğru yerleşmesine katkı sağlanmıştır. Çalıştaya katılımın yüksek oluşu yıllar boyu sürecek bir \'Felsefe Çalıştayı\' kültürünün doğmasına basamak oluşturmuştur. 2018 yılında Kasım ayının 3\'üncü perşembe günü yapılacak 2\'nci Çalıştayın konusu \'Geçmişten Günümüze Felsefenin İşlevi\' olarak belirlenmiştir. Türkçe\'nin sevgi ve felsefe dili olarak toplumda etkin kullanımının toplumumuzun gelişmesine sağlayacağı katkı konuşmacılar tarafından dile getirilmiştir. Dili doğru kullanmanın “Felsefe kültürünün tam aktarmada önemli bir mihenktaşı olduğu yargısı tüm katılımcılarla desteklenmiştir. Felsefe gurubu dersleri, üniversiteye giriş sınavında (YKS) eşit ağırlık alanında da yer alması gerektiği dile getirildi. Ayrıca psikoloji, sosyoloji bölümlerini tercih edecek öğrencilerin bu derslerden soru çözmeden ilgili bölümleri kazanmalarının bir tutarsızlık oluşturduğu ifade edildi.\"



FOTOĞRAFLI