Trabzon’a, yapay 3 yeni Uzungöl

Muhammet KAÇAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl benzeri 3 ayrı tabiat turizm merkezi kurulması için çalışma başlatıldı. Belirlenecek alternatif yerler mera, arkeolojik SİT ile ulaşım ve diğer özellikleri bakımından ayrıntılı araştırılacak, hazırlanacak rapordan sonra belirlenecek yeni merkezlerde yapay gölün de yer alacağı tesisler inşa edilecek.

Trabzon’un Çaykara İlçesi’ndeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist akını sonrası yaşanan yoğunluk üzerine, yeni turizm merkezleri arayışı başladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Trabzon’da 3 yeni Uzungöl benzeri tabiat turizm merkezi oluşturulması için harekete geçti. Bakanlığa bağlı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Devlet Su İşleri (DSİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Alternatif bölge arayışına giren kurumlar belirlenecek yerleri mera, arkeolojik SİT ile ulaşım ve diğer özellikleri bakımından ayrıntılı araştıracak, hazırlanacak rapordan sonra karar verilerek ilan edilecek yeni merkezlerinde tesisler inşa edilecek.

İLK SIRADA ‘KADIRALAK’

Uzungöl’e alternatif turizm merkezi olarak düşünülen yerlerin başında Tonya İlçesi’nde bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası geliyor. Her yıl nisan ayında yaylada açan mavi yıldız çiçeği ile maviye bürünen yayla özellikle foto safari meraklılarının akınına uğruyor. 3 bin 570 dekar alana sahip Kadıralak Yaylası, önceki gün Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edildi. Uzungöl’e alternatif düşünülen yaylalar listesinde Kadıralak yaylasının yanı sıra Hıdırnebi, Kadırga ve Sis Dağı gibi yayların da yer aldığı öğrenildi. Karar verilecek yeni turizm merkezlerinde 6 ay ila 1 yıl gibi sürelerde yap-işlet-devret modeli ile yeni tesisler kurulacak, DSİ tarafından ise yaylalarda yapay göller oluşturulacak.

BAKAN AÇIKLADI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dün Trabzon’da yaptığı açıklamada mesire alanlarında yer bulmanın mümkün olmadığını belirterek yaşanan yoğunluğa dikkat çekmişti. Yeni tabiat turizm merkezlerinin kurulmasının gündeme geldiğini ifade veren Bakan Eroğlu, “Trabzon\'da özellikle muhteşem bir ikinci, üçüncü Uzungöl için hazırlık yaptık. Birlikte karar vereceğiz. Bununla ilgili hatta bir master plan, tabiat turizm master plan ve uygulama eylem planı da hazırlandı ama bunu icraata geçirmek için değerlendirmeler yapacağız.” İfadelerini kullanmıştı.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafedeki bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metre kare alana sahip olan göl alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3000 metre yükseklikte Holdizon dağlarında, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak yaşanan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl’de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi.

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