-TRABZON'A KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Trabzon'da Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı olarak 6 şube müdürlüğü kurulacak. Laboratuvar ve şube müdürlüklerinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararıyla Balıkesir'in Havran, Bartın'ın Amasra, Bilecik'in Söğüt ve Osmaneli, Gümüşhane'nin Şiran, Kırıkkale'nin Bahşılı, Sivas'ın Zara ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerindeki ilçe emniyet amirlikleri ''ilçe emniyet müdürlüklerine'' dönüştürüldü.