Trabzon'a 3 bakan 147 milyonluk yatırımım temelini attı

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) - TRABZON\'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılımıyla kentte 147 milyon liraya mal edilecek 25 tesisin temeli atıldı.

Bakanlığına ait 25 tesisin temel atma töreni için Trabzon\'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz\'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Soylu ile Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, kentte yaptıkları ve yapmayı planladıkları bazı proje ve yatırımları anlattı.

YENİ BİR TABİAT TURİZM MERKEZİ

Trabzon\'da çok önemli bir proje de başlattıklarını ve yeni tabiat turizm merkezi kurma kararı aldıklarını belirten Bakan Eroğlu \"Burada özellikle mesirelik alanlarda yer bulmak mümkün değil. Büyük bir talep var ve zengin turistler geliyor. Körfez ülkelerinden, Uzakdoğu\'dan vesaire. Bu bakımdan biz burada \'Yeni bir tabiat turizm merkezi kuralım\' diye karar aldık. Trabzon\'da özellikle muhteşem bir \'İkinci, üçüncü Uzungöl\' diyeyim, bunun tesisi için bir hazırlık yaptık. Birlikte karar vereceğiz. Bununla ilgili hatta bir master plan, tabiat turizm master plan ve uygulama eylem planı da hazırlandı ama bunu icraata geçirmek için bugünkü toplantı çok önemli. Gerçekten bugün bir milat olacak\" dedi.

3 BAKAN TEMEL ATTI

Basın toplantısının ardından Bakanlar Eroğlu, Soylu ve Bak Vakfıkebir ilçesine giderek burada yapılması planlanan 25 tesis için düzenlenen temel atma ve Orman Mahallerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım törenine katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bölgede olduğu için mutluluk duyduğunu ifadede ederek \"Trabzon, spor denilince özel bir yere sahip. Herkesin bir fikrinin olduğu, sporun her zaman sabahtan akşama kadar konuşulduğu özel bir şehir. Yatırımlar hayırlı olsun\" dedi.

BAKAN EROĞLU: HER YER TRABZON

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da kente her gelişinde heybeleri dolu geldiklerini ifade ederek, “Benim de Trabzon’a 5 tane bağım var. Her Trabzon’a gelişimde heyecan duyuyorum. Zaten ne diyoruz, \'Bize Her yer Trabzon\'. Buraya gelişimizin sebebi, 25 tane tesisin temelini atıyoruz. 25 tesis 147 milyon lira. Trabzon’umuza hayırlı olsun. Yatırımlarımız ve müjdelerimiz sürecek\" diye konuştu.

BAKAN SOYLU: BİR YATIRIM SİHİRBAZI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Bakan Eroğlu’nu \'Hizmetlere imza atan yeşil ve mavinin sevdalısı, aynı zamanda bordo ile mavinin de sevdalısı\' diye tanıtarak, şöyle dedi:

“Bir yatırım sihirbazı ile karşı karşıyayız. İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın mesai arkadaşı olduğu gün, İstanbul’un en büyük derdi su idi. DSİ Genel Müdürlüğü, ardından Bakanlık ülkemiz yatırım cenneti haline geldi. Turizm konusunda Sayın bakanımızın bize önemli şekilde yol açtı. Uzungöl\'de yaptığı yatırımlar var. Hala Uzungöl’ün dibi temizleniyor. Yaylalar, mesire alanları, göletler. Bu çerçeveyi genişletmek için attığı adımlar sürüyor.\"

BAKANLARA VAKFIKEBİR EKMEĞİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından protokol tarafından tesislerin temeli atıldı, çiftçilere sertifikaları verildi. Törenin ardından bakanlara üzerinde isimlerinin yer aldığı yöreye özgü Vakfıkebir ekmeği hediye edildi. Bakan Soylu ise ekmekten bir parça kopartarak yemesi ardından da yakınında bulunanlara ikram etmesi dikkat çekti. Bu arada törende çeşitli ağaç türlerine ait fidan dağıtımına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Fidan alabilmek için alana gelen vatandaşlar izdihama yol açtı.

FOTOĞRAFLI